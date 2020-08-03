В Подмосковье усилят проверки наличия масок у пассажиров с 4 августа

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С 4 августа министерство транспорта Подмосковья усилит проверки наличия масок у пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

"С завтрашнего дня Минтранс МО и транспортная полиция усилят проверки на наличие масок у пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали пассажиров не забывать носить средства защиты в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что нарушители масочного режима за последние дни лишились 300 миллионов рублей. Это 50 тысяч пассажиров общественного транспорта и 6 тысяч магазинов.

Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.