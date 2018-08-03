Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник поступил в МГУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московского школьника Руслана Салимгареева, который набрал максимальное количество баллов по четырем предметам на ЕГЭ, зачислили на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова. Об этом передает Агентство "Москва".

"Помимо МГУ, я подавал документы еще в Московский физико-технический институт, но потом решил их забрать", – уточнил юноша.

Для поступления в МГУ требовалось набрать 448 баллов. У Салимгареева их оказалось 500, поэтому сомнений в его поступлении не было.

Также он рассказал, что на учебу отправится вместе с другими студентами 3 сентября.

Ранее сообщалось, что на вступительном испытании в МГУ Салимгареев вновь обогнал своих сверстников и получил еще 100 баллов.