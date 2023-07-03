Педагог по вокалу объяснила, почему шоу талантов может навредить детям

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Многие родители не подозревают, что участие детей в шоу талантов может негативно сказаться на дальнейшей карьеры ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вокального педагога Александру Стройцеву.

По ее мнению, первое, что стоит учитывать – организаторы шоу талантов не продвигают участников после окончания мероприятия.

"Основная масса продюсеров просто не готова брать ребенка под свое крыло. Дело в том, что ребенок растет, развивается и меняется. Ни одному продюсеру это неудобно, ведь их запрос направлен на стабильный образ артиста, у которого не будет меняться внешность и голос", – объяснила педагог.

Кроме того, дети воспринимают шоу талантов как переломный момент в жизни, и если у ребенка не получается добиться успеха в состязании, он может получить серьезные психологические травмы. В частности, "звездные" дети часто становятся неинтересными публике во взрослом возрасте и впадают в депрессию.

Стройцева привела в пример известного мальчика певца времен СССР Сергея Парамонова. Он получил известность за исполнение "Песенки крокодила Гены" и других детских песен. Однако когда у него начал ломаться голос, исполнитель "стал никому не нужен". После этого Парамонов впал в депрессию, резюмировала педагог.

Эксперт подчеркнула необходимость контролировать "звездность" ребенка, чтобы он не потерял способность воспринимать здоровую критику. Когда таких детей не оценивают на шоу талантов, они также могут закрываться и бросать музыку.

Опасность также представляют собой члены жюри. Как объяснила Стройцева, они часто не знают, как правильно общаться и что говорить, чтобы не травмировать хрупкую детскую психику.

"Часто небрежно брошенная фраза одного из членов жюри может перечеркнуть всю будущую карьеру ребенка. Поэтому, прежде чем отправлять его на то или иное шоу или конкурс, нужно убедиться, реально ли он хочет в этом участвовать. Чрезмерное давление тоже может привести к тому, что ребенок полностью закроется и бросит петь", – резюмировала педагог.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова посоветовала родителям поддерживать детей и научить их не бояться ошибок. Это предотвратит у ребенка развитие "синдром самозванца". Этот синдром заставляет ребенка думать, что он добился успеха совершенно случайно, а не благодаря собственному таланту.

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