Россиян предупредили о мошенниках, звонящих на телефоны от имени Людмилы из call-центра

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В середине июня многие россияне отмечали, что на их телефоны поступали звонки, в которых женский голос по имени Людмила произносил одну фразу и вызов завершался. Мошенники специально могли прозвонить людей, чтобы подтвердить активность номеров. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что граждане РФ могли поднять трубку в тот момент, когда им звонил незнакомый номер. Они отвечали и слышали в ответ: "Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню", после чего звонок заканчивался. Голос девушки, вероятно, был записан заранее, на записи в том числе можно было услышать звуки работы call-центра.

Согласно данным из открытых источников, звонки выполнялись с различных номеров и из разных регионов, например из Москвы и Новосибирской области.

Сотрудники "Лаборатории Касперского" подтвердили, что подобные звонки активно совершались на смартфоны граждан России, так как данные о них содержатся во многих отзывах пользователей, которые оставляли их на сервисе Kaspersky Who Calls.

Старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев предположил, что таким образом мошенники изучают активные номера. В случае, если человек поднял трубку и ответил на вызов, в скором времени злоумышленники могут уже сами начать звонить ему.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян уже в середине июня достигло 8,6 миллиона в сутки. Годом ранее количество попыток телефонного обмана достигало 5 миллионов в сутки.

Свыше 77% от всего объема попыток мошенничества приходится на схему с переводом или взносом на безопасный счет, отметил он.



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