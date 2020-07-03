15:59
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Участников проекта "Волонтеры Конституции" наградили за работу на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице.
"Вы помогаете сделать изменения в эту Конституцию легитимными, подтвердить выбор голосующих. Действительно, это событие на самом деле такое неординарное. Несмотря на всю эту быстротечность нашей жизни, внесение изменений в Конституцию на моей памяти, в моей жизни было всего лишь три раза", – заявил руководитель Общественного штаба Илья Массух.
Он отметил, что проект "Волонтеры Конституции" позволил развить новое направление добровольческой деятельности, которое в первую очередь основано на просвещении граждан об основном законе государства.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области. За принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.
Президент в пятницу подписал указ, согласно которому принятые поправки вступят в силу с 4 июля. Он распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.
Ране президент РФ поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.
В ЦИК утвердили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
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