Дождливая и пасмурная погода ожидается в столице в среду

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Температура в столице еще немного упадет в среду, 4 июля. Днем воздух прогреется не более, чем до 18–20 градусов выше ноля, ночью будет около 14 градусов тепла.

Небо будет пасмурным, ожидается также небольшой дождь, сообщают в Гидрометцентре России.

Юго-западный ветер – умеренный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что среда, 4 июля, может стать самым холодным днем недели в столице. Такая погода характерна для первой декады сентября.

Небольшие дожди ожидаются в регионе на протяжении всей рабочей недели. По данным Гидрометцентра, осадки возможны и в выходные дни, но к уикенду начнется новое потепление – до 25 градусов выше нуля.

В июне погода баловала москвичей солнцем и теплом. Синоптики уже сообщили, что прошедший первый месяц лета могут признать самым теплым за последние 127 лет.