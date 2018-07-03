В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц

В столичных школах планируют внедрить систему распознавания лиц. В Минпросвещения отметили, что система идентификации по лицу не только очень надежная, но и дешевле многих других охранных систем, передает телеканал Москва 24.

Внедрить охранную систему видеоидентификации могут в рамках проекта "Цифровая школа".

В московском метрополитене начали тестировать похожую охранную систему. Благодаря нововведениям, за месяц столичная полиция задержала несколько десятков преступников. Их фотографии были загружены в систему ранее.