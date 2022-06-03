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Общество

19:45

Дерматолог рассказал, как избавиться от сухой кожи на ногах в домашних условиях

общество

Фото: depositphotos/photographee.eu

Ноги нуждаются в дополнительном уходе, даже если человек регулярно совершает пешие прогулки или бегает в местном парке. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Women's Health.

Дерматолог Джошуа Цайхнер рассказал, что кожа ног подвержена трению и травмам, что приводит к нарушению барьера, сухости и воспалению. В домашних условиях он рекомендовал использовать пилинг для ног.

Один вид таких средств отшелушивает и удаляет омертвевшие клетки кожи. Другой же смягчает кожу ног. Дерматолог рекомендовал выбирать пилинг, исходя из собственных потребностей.

Средства с отшелушивающим эффектом должны иметь в составе гликолевую и молочную кислоты, а смягчающие пилинги – масло ши, гиалуроновую кислоту и масло авокадо.

Ранее врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала, что ночной уход за кожей лица должен включать себя этапы очищения, тонизирования и ухода. По словам эксперта, этап очищения позволяет устранить с кожи лица следы макияжа и накопленных за день загрязнений, а также удалить роговой слой клеток. Для этого рекомендуется использовать гели, пенки, мицеллярную воду, гидрофильное масло и молочко.

"Доктор 24": шелушится кожа

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