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Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию, передает ИА "НСН".

"Испания, которая лидировала в свое время по числу заболевших, открывает границы. Ехать ли туда? Я бы рекомендовал только тем, кто уже переболел, может быть бессимптомно. Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть", – отметил Онищенко.

На прошлой неделе в Испании началось постепенное ослабление режима самоизоляции. С 25 мая жителям Мадрида и Барселоны разрешили посещать парки. Террасы кафе, баров и ресторанов также теперь открыты, однако вход в помещение до сих пор остается под запретом.

Зона, входящая в побережье городов, перешла на вторую фазу смягчения ограничений. В частности, пляжи открывают для купания и отдыха жителей. В то же время их посещение жестко ограничено мерами санитарной безопасности.

Под запретом остаются коллективные виды спорта. Количество людей, находящихся в компании, не должно превышать 15 человек.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.

