Врачи назвали главные опасности для детей на даче

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Врачи предупредили, что многие предметы, которые находятся на даче, могут быть опасны для детей. В первую очередь это открытые колодцы, костры, газонокосилки, электрощиты, средства для розжига огня, мотоциклы.

"Во время летнего отдыха на даче детей подстерегает множество вещей и мест, где они по неосторожности могут получить серьезные травмы – переломы, ожоги. Родителям важно знать о таких местах повышенной опасности, и либо не допускать туда детей вовсе, либо допускать только под контролем взрослых. В топ-5 входят электрощиты и электроприборы, открытые колодцы, костры и средства для розжига огня, орудия сельхозтехники (газонокосилки, культиваторы, лопаты, вилы, грабли, тяпки, пилы), транспортные средства вроде скутеров и мотоциклов", – сказал Агентству "Москва" главный врач детской больницы № 9 имени Сперанского Анатолий Корсунский.

Также он предупредил, что дети могут травмироваться на открытых водоемах вне дачного участка. На участке, чтобы избежать травм, врач советует изолировать детей от зон риска, не держать в открытом доступе сельскохозяйственную технику и прочно закрывать колодцы. Корсунский отметил, что дети, особенно младше 7 лет, проявляют большой интерес к садовому инвентарю, хотят его изучить, попробовать в работе. Из-за их любопытства они могут получить серьезные травмы, поэтому всякие инструменты нужно хранить в помещениях и под замком. Если на участке есть колодец, то крышка его должна быть достаточно тяжелой для ребенка и под замком.

"Розжиг костров и мангалов нельзя доверять детям ни при каких обстоятельствах. В последние годы распространены жидкости для розжига. По незнанию даже подростки льют ее уже в горящий огонь, что приводит к вспышке и, как следствие, к тяжелейшим термическим травмам. Зачастую ребенок получает ожоги всего тела, поскольку он значительно ниже взрослого", – добавил врач.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян планирует провести свой летний отпуск дома, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).