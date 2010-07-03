До 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник, 3 июня

Предстоящим днем Москва окажется на восточной периферии антициклона, сообщается на портале "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в городе достигнет 21-23 градусов, по области будет 20-25 градусов тепла. При переменной облачности осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам тропическую жару. По его словам, к концу недели в городе будет +30.
О возвращении 30-градусной жары предупредил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным жара заглянет в мегаполис уже в среду. Период такой погоды продлится как минимум до конца недели.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.