До 25 градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник, 3 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящим днем Москва окажется на восточной периферии антициклона, сообщается на портале "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в городе достигнет 21-23 градусов, по области будет 20-25 градусов тепла. При переменной облачности осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам тропическую жару. По его словам, к концу недели в городе будет +30.

О возвращении 30-градусной жары предупредил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным жара заглянет в мегаполис уже в среду. Период такой погоды продлится как минимум до конца недели.