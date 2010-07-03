На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 5 июня, в Москву снова придет 30-градусная жара. Период такой погоды продлится как минимум до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В понедельник будет прохладный день – днем +20...+22 градуса. А вот со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода. 4 июня будет +24...+26 градусов, а с 5 июня и до конца недели +27...+31 градус. Что очень важно, будет сухо – и в понедельник, и в последующие дни без осадков", – сказал он, передает ТАСС.

Начиная с 6 июня столбик термометра по ночам установится на отметке +16...+19 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в столице ожидается солнечная погода с небольшим количеством осадков. В понедельник будет переменная облачность, без осадков, северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Воздух прогреется до +20...+22 градусов в Москве и +18...+23 по области.