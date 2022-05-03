В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки госпитализировали 112 человек с коронавирусом. К ИВЛ подключены 88 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 482 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились более 2,5 миллиона жителей столицы.

За сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за минувшие 24 часа 18 пациентов.

Между тем, в России за сутки госпитализировали 1 441 человека с коронавирусом. Это на 25,1% больше показателя предыдущего дня. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 45 регионах России. Снижение отмечено в 28 субъектах РФ. Без изменений ситуация осталась в 12 регионах.