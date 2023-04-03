За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 7 836 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

За прошедший день на территории России зафиксировали 7 836 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За указанный период было отмечено 34 летальных исхода. Госпитализация потребовалась 528 пациентам, что на 10,4% меньше, чем 2 апреля. По информации штаба, рост количества госпитализаций зафиксирован в 27 российских субъектах РФ, снижение – в 38 регионах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 7 737 пациентов. Это на 21,3% меньше, чем накануне. В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировали 22 663 962 случая заражения коронавирусной инфекцией, 397 346 смертей и 22 25 358 выздоровевших.

До этого президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому глава национальной разведки должен рассекретить некоторую часть информации об истоках происхождения COVID-19.

Уточнялось, что американский лидер оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведывательной информации, которая, по его мнению, будет способна навредить безопасности государства.

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