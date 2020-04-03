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Москва 24

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Город

16:57

Автосервисы не должны работать в период самоизоляции – председатель МГД

общество город

Председатель МГД ответил на вопросы москвичей о самоизоляции

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в период самоизоляции автомобильные сервисы в Москве не должны работать. Об этом он рассказал Москве 24.

"У нас с вами должны работать только предприятия с беспрерывным циклом работы, органы государственной власти и те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – ответил Шапошников на вопрос, поступающий от москвичей по графику работы техцентров.

Парламентарий добавил, что если автомобилисту понадобилось продлить страховой полис, то воспользоваться данной услугой можно через Сеть.

"Если посмотрите статистику, на 77% выросло количество заявок на получение услуг онлайн. Я имею в виду не только МФЦ, но в том числе оформление страховок, всего, что возможно онлайн", – подчеркнул председатель Московской городской думы.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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