Столичные парламентарии запустили флешмоб в поддержку врачей

Фото: пресс-служба Мосгордумы
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что депутаты, представители исполнительной власти и другие общественные организации смогут поучаствовать во флешмобе. Новая акция под названием "Помогаю врачам" направлена на поддержку медиков, сообщил парламентарий.
"Врачи работают ради нас – остаемся дома ради них! Друзья, поддержим наших медиков, которые круглосуточно на передовой", – обратился Шапошников к активистам. По его словам, главная задача участников состоит в ограничении контактов и удаленной работе.
"Запускаем флешмоб "Помогаю врачам". А что делаете вы?" – отметил председатель Мосгордумы. Люди, публикуя посты с тегом #ПомогаюВрачам, должны будут рассказывать, чем занимаются дома, делиться полезными советами со своими коллегами.
"Врачи, медсестры, фельдшера – настоящие супергерои, которые готовы жертвовать многим для спасения жизни и охраны нашего здоровья каждый день", – добавила председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
Данный флешмоб стартовал в целях профилактики распространения коронавируса.
В мире, согласно информации ВОЗ, коронавирусом заразилось уже свыше 375 тысяч человек, более 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек. В Москве COVID-19, по данным от 25 марта, заразились 410 человек.
Ранее председатель МГД допустил возможность проведения дистанционного заседания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: