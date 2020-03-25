Столичные парламентарии запустили флешмоб в поддержку врачей

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что депутаты, представители исполнительной власти и другие общественные организации смогут поучаствовать во флешмобе. Новая акция под названием "Помогаю врачам" направлена на поддержку медиков, сообщил парламентарий.

"Врачи работают ради нас – остаемся дома ради них! Друзья, поддержим наших медиков, которые круглосуточно на передовой", – обратился Шапошников к активистам. По его словам, главная задача участников состоит в ограничении контактов и удаленной работе.

"Запускаем флешмоб "Помогаю врачам". А что делаете вы?" – отметил председатель Мосгордумы. Люди, публикуя посты с тегом #ПомогаюВрачам, должны будут рассказывать, чем занимаются дома, делиться полезными советами со своими коллегами.

"Врачи, медсестры, фельдшера – настоящие супергерои, которые готовы жертвовать многим для спасения жизни и охраны нашего здоровья каждый день", – добавила председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Данный флешмоб стартовал в целях профилактики распространения коронавируса.

В мире, согласно информации ВОЗ, коронавирусом заразилось уже свыше 375 тысяч человек, более 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек. В Москве COVID-19, по данным от 25 марта, заразились 410 человек.

Ранее председатель МГД допустил возможность проведения дистанционного заседания.