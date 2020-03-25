Председатель МГД допустил возможность проведения дистанционного заседания

12:04
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не исключил возможности проведения дистанционного заседания столичного парламента.
По его словам, на данный момент специалисты прорабатывают технические и юридические возможности для проведения заседаний комиссий дистанционно, а также самого заседания столичного парламента.
"Несмотря на новые реалии и изменение формата работы столичного парламента, законотворческая деятельность не должна останавливаться. Депутаты работают на "удаленке", продолжают проводить прием москвичей дистанционно", – отметил Шапошников.
Он отметил, что сейчас тестируется система, которая позволит провести заседание комиссий и самого столичного парламента в дистанционном формате.
Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. В ведомстве подчеркнули, что данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса.
Такой режим работы продлится в ВШЭ до конца учебного года. Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Такой формой обучения воспользовались и другие вузы.
В Москве также не работают школы и учреждения дополнительного образования, обучение проходит также в удаленном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Таким образом, за сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.
В Оперативном штабе уточнили, что число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410 человек.
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