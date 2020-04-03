Легендарная ведущая "Ритмической гимнастики" Елена Скороходова возвращается в телеэфир

Фото: телеканал "Москва Доверие"

В субботу, 4 апреля, на телеканале "Доверие" стартует новый проект – "Делаем вместе". Вести программу будет Елена Скороходова.

Проект поможет людям старшего возраста легче пережить вынужденную изоляцию. Скороходова расскажет, как правильно поддержать себя во время карантина, не потерять мышечный тонус, не впасть в уныние и создать хорошее настроение.

Каждое утро телеведущая и ее помощники будут показывать простые, но эффективные упражнения, которые легко можно выполнять дома. Для этого не понадобится дорогостоящий спортивный инвентарь, достаточно надеть удобную одежду, проветрить комнату и включить телевизор.

"Сейчас архиважна гимнастика – обязательно надо двигаться, а то проблемы у многих начнутся не только от вируса. Нужно найти возможность делать это дома, и тут важна мотивация и методика – не по коридору же ходить туда-сюда! Я рада вернуться на экран и поддержать зрителей в это непростое время. Помните: спорт нужен и важен в любом возрасте. Это не только здоровье, но и положительные эмоции!" – заявила Елена Скороходова.

В свою очередь, главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев отметил, как важно, что у телеканала "Москва Доверие" есть четкая социальная миссия.

"Многим сейчас трудно переживать вынужденное одиночество, и задача проекта – не только развлечь, но и сделать просмотр телевизора по-настоящему полезным", – отметил он.