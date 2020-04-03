Стали известны самые смешные названия рек в России

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Выбраны самые смешные называния рек в России. Рейтинг был составлен специалистами аналитического агентства ТурСтат.

На первом месте оказалась подмосковная река Звероножка. Серебро получила сочинская река Херота. На третьем месте – Малявка в Рязанской области.

Далее расположились реки Мусорка, Моча, Явонь, Сучок, Нюховка и Сал. Замкнула десятку река Тухлянка в Сахалинской области.

Работники агентства отмечают, что рейтинг был составлен на основе исследования отзывов людей в Сети.

Ранее стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России. Победителем конкурса стал Мутный Материк в Республике Коми.