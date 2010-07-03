Названы самые смешные названия населенных пунктов в России

Названы самые смешные названия населенных пунктов России

Каждый год телеканал "Моя планета" проводит голосование за самое смешное название населенного пункта России. Недавно подвели итоги этого года.

Фаворитом считалось село Лох в Саратовской области, но это название заняло только седьмое место. Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал Мутный Материк в Республике Коми – за него проголосовали 28 тысяч человек. Там установят знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019".

Второе место в конкурсе занял Хохотуй в Забайкальском крае, а на третьем месте оказался населенный пункт Морозилка (Архангельская область). Также в рейтинг попали населенные пункты Бухалово, Мухоудеровка, Мошонка, Лох, Сахарная Головка, Свиногорье и Палево.