Ясный день без осадков ожидается в столице в среду, 3 апреля, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики отмечают, что благодаря антициклону жителей города ждет погожий весенний день.
В Москве возможна небольшая облачность, а столбики термометров днем покажут от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов со знаком плюс.
Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.
В то же время Гидрометцентр ранее сообщал, что по ночам в ближайшие несколько дней температура может опускаться до минусовых показателей. Таким образом, среда и четверг станут самыми холодными на этой неделе.
В пятницу и субботу в столичном регионе пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и небольшие осадки. Ночные температуры в городе установятся в диапазоне от -3 до +2 градусов, по области – от -4 до +4 градусов.
Днем в пятницу температура воздуха прогреется до 7 градусов, а в субботу столбик термометра поднимется до плюс 9. Настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла порадует москвичей в воскресенье днем.
"Утро": солнечная погода ожидается в столичном регионе 3 апреля
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.