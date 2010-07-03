Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ясный день без осадков ожидается в столице в среду, 3 апреля, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики отмечают, что благодаря антициклону жителей города ждет погожий весенний день.

В Москве возможна небольшая облачность, а столбики термометров днем покажут от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов со знаком плюс.

Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.

В то же время Гидрометцентр ранее сообщал, что по ночам в ближайшие несколько дней температура может опускаться до минусовых показателей. Таким образом, среда и четверг станут самыми холодными на этой неделе.

В пятницу и субботу в столичном регионе пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и небольшие осадки. Ночные температуры в городе установятся в диапазоне от -3 до +2 градусов, по области – от -4 до +4 градусов.

Днем в пятницу температура воздуха прогреется до 7 градусов, а в субботу столбик термометра поднимется до плюс 9. Настоящая весенняя погода с 13 градусами тепла порадует москвичей в воскресенье днем.

