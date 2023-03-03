Астролог рассказала, какие возможности откроет дата 03.03.2023

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Дата 03.03.2023 подходит для того, чтобы ставить перед собой четкие задачи и назначать свидания, рассказала Москве 24 астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина. При этом она добавила, что проявлять поспешность и напористость в этот день не стоит.

По словам эксперта, 3 марта пройдет под влиянием сразу двух лунных суток: одиннадцатых и двенадцатых. Они наполнят дату энтузиазмом и жаждой действий, поэтому провести сутки надо предельно активно.

"При этом важно начинать только то, чему можно посвятить все свои душевные и физические силы. И главное – не бросать дело, а доводить до логического завершения", – предупредила астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Символ 12-го лунного дня – сердце. Это период мудрости, сострадания и включения особой космической энергии любви. Могут открыться особые возможности быть услышанными небесной канцелярией. Если предельно понятно ставить перед собой задачи, высшие силы помогут в их выполнении.

Чтобы привлечь удачу, важно думать только о хорошем и благодарить высшие силы за дарованные блага, отметила эксперт. Добавляет лиричности дню соединение Венеры с Юпитером – редкое явление, которое продолжается уже несколько суток. Под влиянием этого аспекта пробуждаются самые высокие чувства и тяга к прекрасному, пояснила Файкина.

По ее словам, это время наполнено любовью, умением восстанавливать прежние отношения и создавать новые. Поэтому день отлично подходит для различных встреч, свиданий, торжеств, свадеб, подчеркнула астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Хорошо также будет обратиться к косметологу, сходить к массажисту, сделать новую прическу или устроить шопинг. Также день удачен для фотосессий – результаты впечатлят.

При этом 03.03.2023 года нельзя проявлять поспешность и напористость – все должно идти своим чередом, посоветовала Файкина. Также не стоит себя жалеть и впадать в уныние, иначе дело может дойти до депрессии.

До 18:00 по московскому времени нежелательно экспериментировать с экзотической, острой едой и алкогольными напитками ввиду особой чувствительности желудка. После этого до конца дня стоит воздержаться от серьезных нагрузок на сердце, заключила Файкина.

Ранее астролог Ирина Данилюк назвала период убывающей Луны идеальным временем для начала диет и чисток организма. К спортивным нагрузкам специалист посоветовала приступать на растущей Луне, когда организм полон сил и энергии.



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