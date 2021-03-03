Умер актер из сериала "Сваты" Иван Марченко

В Киеве скончался актер из сериала "Сваты" Иван Марченко. Об этом сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio в Facebook.

"Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Марченко ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Несколько лет назад у артиста диагностировали онкологическое заболевание, за это время он перенес ряд операций и курсов лечения.

Марченко известен по ролям в таких сериалах, как "Сваты", "Ментовские войны", "Возвращение Мухтара" и других.