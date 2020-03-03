Сергей Желтов назначен руководителем ГУ МЧС России по Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Руководителем Главного управления МЧС России по столице назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Указ о назначении подписал Владимир Путин. Ранее Желтов был врио начальника столичного управления МЧС, до этого – замначальника главка по Государственной противопожарной службе.

Сергей Желтов начал карьеру в 1983 году в должности пожарного в одной из воинских частей Москвы. Под его руководством и при участии ликвидировано более 40 крупных пожаров и происшествий.

В 2011 году он руководил ликвидацией ЧС в селе Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области, возникшей вследствие пожара на дизельной электростанции; руководил поисково-спасательной операцией по поиску самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофу в Магаданской области.

В 2013 году принимал участие в крупномасштабной спасательной операции по ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

Прежний начальник столичного главка МЧС генерал-полковника внутренней службы Илья Денисов был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.