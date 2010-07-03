Назначен и. о. руководителя ГУ МЧС по Москве

Генерал-майора внутренней службы Сергея Желтова назначили исполняющим обязанности главы ГУ МЧС по столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее он работал заместителем начальника ГУ МЧС России по Москве по Государственной противопожарной службе.

Прежний начальник главка получил повышение. Генерал-полковник Илья Денисов назначен замглавы МЧС РФ.

На сайте ведомства говорится, что Сергей Желтов родился 28 сентября 1965 года в деревне Дорожово Брянского района Брянской области. До 2015 года работал в Магадане.

В 2011 году он руководил мероприятиями по ликвидации ЧС в селе Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области, возникшей вследствие пожара на дизельной электростанции; руководил поисково-спасательной операцией по поиску самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофу в Магаданской области. В 2013 году принимал участие в крупномасштабной спасательной операции по ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

