Начальник столичного главка МЧС назначен замлавы ведомства

Владимир Путин назначил начальника столичного главка МЧС генерал-полковника Илью Денисова замглавы ведомства. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – сказано в документе. Этим же указом президента Денисов освобождается от должности начальника Главного управления МЧС по Москве.

Отмечается, что 48-летний генерал-полковник стал восьмым замглавы МЧС РФ.

Глава государства произвел еще ряд кадровых перестановок в силовых структурах. В частности, от занимаемых ими ранее должностей указом президента были освобождены начальник Сибирского юридического института МВД Игорь Медведев, глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, замначальника ГУ по вопросам миграции МВД Игорь Хренков, а также начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин был уволен с военной службы. Кроме того, прокурором Московской области Путин назначил Сергея Забатурина, прокурором КЧР стал Олег Жариков, а Северо-Западным транспортным прокурором – Владимир Владимиров.

Как следует из президентского указа, начальником УФСИН по Дагестану был назначен Андрей Поляков. УФСИН по Волгоградской области возглавил Александр Просвернин, а пост главы госучреждения "Специальная техника и связь" МВД получил Александр Юрчин.