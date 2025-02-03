Эксперт Семенова: отказ в работе из-за знака зодиака может расцениваться как дискриминация

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Отказ в работе из-за знака зодиака может расцениваться как дискриминация. Об этом в беседе к "Газетой.ру" заявила эксперт Оксана Семенова.

По ее словам, сейчас многие компании действительно могут задавать кандидату вопрос о его знаке зодиака.

"Некоторые HR-специалисты считают, что астрология помогает лучше понять характер человека и составить психологический портрет. Они могут сопоставлять черты характера, приписываемые тому или иному знаку зодиака, с качествами, которые важны для конкретной должности", – сказала Семенова, добавив, что нередко в компании стараются подбирать сотрудников так, чтобы они гармонично дополняли друг друга.

Как отметила Семенова, такой вопрос могут задать и ради реакции кандидата. Спокойный ответ может говорить о гибкости и умении адаптироваться к нестандартным ситуациям.

"Иногда такие вопросы могут быть связаны с предубеждениями. Например, работодатель может считать, что определенные знаки зодиака более подходят для конкретной должности", – добавила Семенова.

При этом в большинстве стран, включая Россию, трудовое законодательство запрещает дискриминацию при приеме на работу. Отказ кандидату из-за его знака зодиака можно считать нарушением прав человека, пояснила эксперт. Также кандидат имеет право отказаться отвечать на этот вопрос без объяснения причин.

Кроме того, многие специалисты по подбору персонала считают, что такие вопросы отвлекают от реальных профессиональных качеств кандидата и создают ненужные барьеры между работодателем и потенциальным сотрудником.

"В большинстве случаев такие запросы не имеют юридической силы и используются лишь как дополнительный инструмент для оценки личности кандидата. Тем не менее важно помнить о своих правах и не позволять работодателям нарушать ваши личные границы", – заключила специалист.

Между тем почти половина работодателей (45%) пожаловалась на джоб-хоппинг, когда из компании уходят те, кто проработал меньше года. Такое часто практикуют представители рабочего и обслуживающего персонала.

40% работодателей заметили частые увольнения квалифицированных сотрудников. Почти такой же процент указали на аналогичную тенденцию среди обслуживающего персонала и начинающих специалистов. Самые низкие показатели зафиксированы у руководителей и топ-менеджмента.

