В США выйдет альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей

Фото: instagram.com/sacredbones

В начале апреля американский музыкальный лейбл выпустит сборник Sounds of the Unborn ("Звуки нерожденного"), созданный на тот момент еще не родившейся исполнительницей.

"У альбома пока еще нет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Сборник записали ее родители. Он передает отражение души, которая еще не сделала ни одного вздоха, не видела дневного света", – написано в Instagram-аккаунте лейбла Sacred Bones.

Записать звуки в утробе родителям Луки удалось с помощью биозвуковой технологии MIDI. Они сделали это во время сеансов медитации и затем преобразовали эти вибрации с помощью синтезаторов.

Ранее ученые выяснили, почему дети пинаются в утробе матери. По мнению специалистов, они это делают, чтобы понять, где находится граница между их телом и остальным миром.