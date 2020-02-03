В Москве будет создано обсервационное пространство для борьбы с вирусными инфекциями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице будет создано обсервационное пространство, где человек, подозревающий у себя вирусную инфекцию, сможет провести несколько дней под присмотром врачей. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Для исключения малейшей вероятности появления и распространения инфекции на базе учреждения департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для реабилитации инвалидов "Царицыно" будет создано обсервационное пространство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверить свое состояние смогут те горожане, которые находятся в зоне риска (например, если у них был контакт с пациентом, имеющим инфекционное заболевание).

Так, если человек здоров, но потенциально имеет риск заразиться, ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов.

Также в Депздраве заявили о наличии запаса медикаментов и средств защиты от коронавируса. Сообщалось, что при выявлении недобросовестных действий будут принимать соответствующие меры.

Впервые о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции был назван город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, количество инфицированных в этой стране дошло до 17 тысяч 205 человек. Из них 2 тысячи 296 человек находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности число зараженных превысило 21,5 тысячи граждан.