Дождь ожидается в столице 3 февраля

Фото: Ведомости/ТАСС/Максим Стулов

В воскресенье, 3 февраля столичный регион будет пересекать теплый атмосферный фронт. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в столице в составит 0..+2, по области от -3 до +2 градусов. Возможен гололед. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Он принесет теплый и влажный воздух.

Относительная влажность воздуха около 85 процентов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального, передает портал "Метеоновости".

Синоптики предупредили, что в воздухе будет ощущаться недостаток кислорода. Также наблюдается повышенный геомагнитный фон, выше климатической нормы и температура.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ранее рекомендовал водителям в столичном регионе быть аккуратнее за рулем из-за тумана в ночь на 3 февраля.