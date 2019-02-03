Столичных водителей призвали быть аккуратнее из-за тумана

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Водителям в столичном регионе рекомендовано быть аккуратнее за рулем из-за тумана в ночь на 3 февраля.

Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter, видимость будет ограничена до 500 метров.

"Будьте аккуратны: соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию", – говорится в сообщении.

МЧС ранее также предупредило жителей Москвы, что до утра воскресенья в городе будет гололедица и туман.

Из-за колебаний температуры в столице усилили обработку улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и ТПУ.