Москвичей предупредили о гололедице до утра воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило жителей Москвы, что до утра 3 февраля в городе будет гололедица и туман. Видимость составит от 500 до 800 метров.

"С 00:00 до 10:00 3 февраля местами в Московской области ожидается гололед, туман с видимостью 500-800 метров", – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ведомство ссылается на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам посоветовали быть бдительными и предельно осторожными.

В субботу, 2 февраля, в Москве была облачность с небольшим мокрым снегом.

Из-за колебаний температуры в столице усилили обработку улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ. На улицах Москвы работают тысячи единиц дорожно-уборочной и погрузочной техники.