В столице может выпасть до 42 см снега к вечеру 4 февраля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
К вечеру 4 февраля в Москве может выпасть до 42 сантиметров снега. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.
"По данным городского метеобюро, к вечеру 4 февраля в Москве местами может выпасть от 23 до 42 сантиметров снега", − цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В понедельник, 5 февраля, специалисты смогут оценить, станет ли нынешний снегопад рекордным в столичном регионе этой зимой. Пока звание сильнейшего с начала зимы принадлежит снегопаду, который прошел в столице с 30 на 31 января.
По данным ведомства, к утру 3 февраля на снегосплавные пункты отправили более 667 тысяч кубометров снега.
Из-за снегопада коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. На столичные улицы вышли более 14,5 тысячи единиц спецтехники. Колонны снегоуборочной техники осуществляют сплошное прометание проезжей части, тротуаров, и дворов, а затем обрабатывают очищенные поверхности противогололедными материалами. Для ликвидации последствий непогоды в столице был создан оперативный штаб. Московский метрополитен также перешел на усиленный режим работы из-за снегопада.
Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о мощных снегопадах, которые накроют город 3 и 4 февраля. По ее словам, снегопадов такой силы еще не бывало в феврале в текущем столетии.
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