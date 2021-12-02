Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

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В среднем, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно 178 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел рекрутинговый сервис Superjob.

Больше для счастья жителям России требовалось лишь в 2017 году – тогда эта сумма составляла 184 тысячи рублей в месяц.

Разница в представлениях о "стоимости" счастья наблюдается не только между людьми разных достатков, но и между поколениями и полами. Так, мужчинам требуется больше, чем женщинам: 203 против 155 тысяч рублей соответственно. А людям до 24 лет – меньше, чем более взрослым, – 126 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы у граждан, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц: для них сумма счастья составляет 228 тысяч рублей. Те же, чей доход меньше 30 тысяч, называют сумму в 110 тысяч рублей.

В пятерку городов, жителям которых для счастья требуется больше всего денег, в порядке возрастания сумм вошли Екатеринбург (186 тысяч рублей), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток и Москва (228 тысяч рублей). Самые скромные в этом вопросе оказались оренбуржцы – им хватило бы 138 тысяч рублей в месяц.

Ранее американские ученые выяснили, что ощущение счастья напрямую зависит от уровня доходов: чем он выше, тем сильнее ощущение благополучия. Однако они пришли к выводу, что ощущение счастья имеет разницу с самим счастьем: так, люди, отождествлявшие деньги и успех, были менее счастливы, чем те, кто этого не делал.

