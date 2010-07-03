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Общество

21:15

Россиянин возглавил список розыска "Интерпола"

общество происшествия

Фото: телеграм-канал Readovka

Подозреваемый в убийстве Валерий Андреев из Орска возглавил список разыскиваемых преступников, опубликованный "Интерполом".

К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин "Интерпол" подготовил перечень из восьми международных беглецов, которых ищут за предполагаемые преступления против женщин.

На первом месте оказался месте оказался 62-летний уроженец Оренбургской области. В 2012 году его объявили в международный розыск. Он скрылся после того, как его заподозрили в нескольких похищениях, изнасилованиях и убийствах.

В список также попали Мохаммад Аюб Джахангери Дании, разыскиваемый Данией за убийство жены, и Азад Саттар Ахмад Джубури, которого ищет Норвегия за сексуальное насилие над женщиной. Кроме того, это Украина разыскивает Алексея Левина за тяжкие телесные повреждения, нанесенные женщине.

Следом в списке оказались Тиаго Энрике Морейра, которого ищут за убийство его бывшей девушки при отягчающих обстоятельствах, и Нуран Мусаев, подозреваемый в убийстве двух женщин при отягчающих обстоятельствах. Кипр разыскивает Панайотиса Нетзати за похищение, изнасилование и убийство женщины. За убийство жены США ищут Бхадрешкумара Четанбхая Патела.

Ранее сообщалось, что насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам хотят запретить работать в такси и на общественном транспорте. Законопроект разработали в министерстве транспорта РФ по поручению президента Владимира Путина.

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