В Братске изучают видео с "загуглившей" диагноз врачом

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Станция скорой помощи в Братске проведет служебное расследование после инцидента с медработником, который во время вызова использовал интернет для постановки диагноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову.

Она отметила, что вызов был сделан 8 ноября. Бригада приехала менее чем за 20 минут. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр. Сейчас изучается амбулаторная карта ребенка и анализируется назначенное лечение.

Замминистра отметила, что сегодня в медвузах учат использовать интернет в работе, например, при поиске синонимов наименований лекарственных препаратов.

"Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами", – пояснила Синькова, добавив, что по видеозаписи очень трудно разобрать, о чем вообще идет речь.

По мнению замминистра, "стандартные порядки по оказанию медпомощи в данном случае нарушены не были".

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков также вступился за свою коллегу, отметив, что высокие технологии созданы для помощи людям.

Он призвал не вызывать скорую в случаях, не требующих экстренной помощи, сообщает ИА "НСН".

Ранее в Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи, приехавшая по вызову к грудному ребенку, пользуется для определения диагноза поисковиком Google.

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