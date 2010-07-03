Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:56

В Братске изучают видео с "загуглившей" диагноз врачом

общество медицина происшествия

Фото: соцсети

Станция скорой помощи в Братске проведет служебное расследование после инцидента с медработником, который во время вызова использовал интернет для постановки диагноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Иркутской области Галину Синькову.

Она отметила, что вызов был сделан 8 ноября. Бригада приехала менее чем за 20 минут. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а врач-педиатр. Сейчас изучается амбулаторная карта ребенка и анализируется назначенное лечение.

Замминистра отметила, что сегодня в медвузах учат использовать интернет в работе, например, при поиске синонимов наименований лекарственных препаратов.

"Я не вижу ничего плохого в том, что врач умеет пользоваться информационными ресурсами", – пояснила Синькова, добавив, что по видеозаписи очень трудно разобрать, о чем вообще идет речь.

По мнению замминистра, "стандартные порядки по оказанию медпомощи в данном случае нарушены не были".

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков также вступился за свою коллегу, отметив, что высокие технологии созданы для помощи людям.

Он призвал не вызывать скорую в случаях, не требующих экстренной помощи, сообщает ИА "НСН".

Ранее в Instagram появилась видеозапись, где врач скорой помощи, приехавшая по вызову к грудному ребенку, пользуется для определения диагноза поисковиком Google.

Пьяный житель Бурятии забыл ребенка в сугробе ночью при температуре -15 градусов. Спасти девочку удалось благодаря случайному прохожему, который заметил ее.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика