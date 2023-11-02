02 ноября, 18:01Общество
Вальс пары из Самары набрал 13 млн просмотров после репоста Sia
Фото: tiktok.com/mrmie_
Видео вальса пары из Самары набрало почти 13 миллионов просмотров в соцсети TikTok после того, как австралийская певица Sia (Сиа Ферлер) сделала его репост в своем аккаунте.
На кадрах молодые люди танцуют зимним вечером под хит звезды Snowman на фоне местного торгового центра.
"Просто отсчитываю, пока мы снова не начнем ощущать это чувство <...> Кто готов к праздникам?!" – написала певица.
Пользователи отметили, что клип, скорее всего, был снят в прошлом году, так как в Самаре еще не выпало столько снега.
Ранее сериал "Король и Шут" установил абсолютный рекорд по просмотрам в день премьеры. Его посмотрели более 410 тысяч подписчиков сервиса "Кинопоиск".
Также клип на детскую песню Baby Shark Dance стал первым в истории YouTube видео, набравшим 10 миллиардов просмотров. Общая продолжительность всех просмотров клипа превышает 43 тысячи лет.
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