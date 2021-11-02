Аналитики зафиксировали рост спроса на товары досуга из-за ограничений по COVID-19 в РФ

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Введение ограничительных мер в России в 2021 году привело к росту спроса на товары досуга. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

Так, россияне стали чаще покупать настольные игры (на 82% чаще, чем в 2020 году), а также игровые приставки: спрос на Xbox Series X вырос в 26 раз по сравнению с октябрем прошлого года. Еще в пять раз стала популярнее PlayStation 5.

Спрос на Bluetooth-колонки вырос на 33%, на книги – 78%, на пледы – 31%. Кроме этого, россияне чаще приобретают свечи ручной работы, ароматические диффузоры, кухонные бытовые приборы для готовки пирогов и тортов.

Особой популярностью стали пользоваться гимнастические мячи-тренажеры, а также коврики для йоги и гантели. Аналитики связывают это с новым трендом занятий спортом дома.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный рост расходов россиян с момента начала пандемии коронавируса.

По данным экспертов, можно ожидать частично завышенных показателей в сервисном секторе, поскольку в 2020 году и особенно в феврале снизился спрос по данному направлению.

