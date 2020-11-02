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Общество

16:36

В Центре Гамалеи рассказали, когда в Москве наступит пик распространения коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радио НСН о том, когда наступит пик распространения COVID-19 в Москве.

Эксперт прокомментировал заявление главы группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексея Боровкова о том, что максимума эпидемия достигнет в декабре. Альтштейн уточнил, что наступление пика зависит от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности.

По словам Альтштейна, он может наступить раньше, если люди будут тщательно придерживаться санитарных норм.

"Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти", – пояснил эксперт.

Ранее Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Мэр подчеркнул, что меры, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, дали определенные результаты.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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