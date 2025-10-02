Форма поиска по сайту

02 октября, 11:24

Общество
Врач Толстова: кофе из кофемашины повышает уровень вредного холестерина в крови

Врач предупредила о вреде кофе из кофемашины

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Многочисленные исследования ученых показали, что кофе, приготовленный в кофемашине, может содержать вредные вещества, которые способствуют образованию вредного холестерина в крови человека.
Об этом "Газете.ру" рассказала врач-терапевт Мария Толстова.

Не все кофемашины могут качественно отфильтровать кофе, поэтому в напиток попадают вещества дитерпены, которые и повышают холестерин.

Повышение уровня вредного холестерина в крови может привести к поражению сосудов и повышенному артериальному давлению. Увеличивается риск развития инсультов.

Врач также указала и на вред растворимого кофе – он содержит вещество акриламид, который повышает риск развития онкологии.

"Если вы пьете растворимый кофе, важно, чтобы это было в умеренном количестве. А сам кофе был качественным, правильно приготовленным и отфильтрованным", – сказала Толстова.

По ее словам, в таком случае он не будет представлять угрозы для здоровья.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова предупредила о вреде энергетических напитков. Энергетики содержат много кофеина, таурина и сахара. Эти ингредиенты дают временный эффект бодрости, в то время как организм работает на износ. Такие напитки могут приводить к поражению сердечно-сосудистой системы.

общество

