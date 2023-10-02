Хирург раскрыл самый популярный у россиянок размер груди при увеличении

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В России девушки, желающие увеличить грудь, обычно выбирают второй с половиной или третий размер, так как это выглядит естественно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пластического хирурга Арсена Чиракадзе.

"Конечно, есть и пациентки, предпочитающие, чтобы их грудь была от третьего с половиной до пятого размера. Однако у нас в стране такой выбор делают намного реже, чем в США", – добавил специалист.

Хирург предупредил, что для качественного результата необходимо учитывать не только предпочтения женщины, но и ее индивидуальные особенности: кому-то могут подойти имплантаты маленьких размеров, кому-то – больших.

"Нужно учитывать ширину грудной клетки, размер талии, рост, вес и другие данные. Поэтому, чтобы ожидания совпали с конечным результатом, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и доверять ему", – отметил эксперт.

Чиракадзе также заявил, что женская грудь становится привлекательнее не из-за размера, а благодаря правильной форме. По его словам, большая и неестественная грудь может выглядеть некрасиво, в отличие от аккуратной и подтянутой.

Ранее косметолог и пластический хирург Надежда Петраш рассказала, что первые значительные возрастные изменения в коже происходят после 25 лет. Тогда уже можно использовать гиалуроновую кислоту и низкоконцентрированные пилинги. С осторожностью стоит подходить к лифтинговым процедурам.

Также Петраш не рекомендует молодым девушкам контурную пластику, коррекцию губ филлерами, лазерную шлифовку кожи.

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