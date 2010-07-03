Эксперты усомнились в данных ВОЗ о том, что россияне стали пить меньше

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что за 15 лет потребление алкоголя в России уменьшилось на 43%. Однако не все эксперты согласны с этим.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что верит не более чем в пятипроцентное снижение.

"Что касается отравлений, психозов и так далее, то это данные от лукавого. Я знаю, как крутится статистика. Во всех странах потребление алкоголя считают очень приблизительно, как легальное, так и нелегальное", – объяснил он ИА "НСН".

"Только в России и Белоруссии сейчас можно точно посчитать потребление вплоть до одной бутылки легального рынка. Но нет возможности сравнить, что было 10 лет назад и сегодня, по одной простой причине – до 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом", – добавил специалист. По его словам, это был приблизительный подсчет.

Дробиз уточнил, что в России можно сравнивать показатели по потреблению алкоголя только за последние два года. В 2016-м появилась единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2017-м подключили и легальную розницу сельской торговли.

Однако как урегулировать нелегальный рынок, в России пока не знают, отметил эксперт.

Он напомнил и об изменениях в потреблении алкоголя в связи с российским демографическим кризисом 1990-х.

"С 2008 года в России начался демографический кризис пивного рынка. То есть с 1990 по 2001 год рождалось в два раза меньше детей, чем до этого. И эти дети, перейдя рубеж в 18 лет, начали выходить на пивной рынок и обрушили его. Только с 2019 года мы видим рост производства пива на 1,5–2%, потому что на рынок выходит молодежь, рожденная после 2001 года", – поделился Дробиз.

Он заключил, что сравнивать показатели нулевых и современные нельзя.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн же уверен, что цифры ВОЗ верны. По объективным данным заметно, что алкогольная нагрузка падает, полагает он. Становится меньше больных, отравлений, понижается смертность.

"А точные цифры никто не знает, так как в наркологии статистика является туманной вещью. Но, безусловно, снижение идет", – резюмировал Брюн.

Он убежден, что потребление алкоголя будет снижаться дальше благодаря государственной политике. С ним согласна глава программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" Карина Феррейра-Борхес.

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По информации ВОЗ, сокращение смертности в 2003–2018 годы достигло 39% у мужчин и 36% у женщин. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в России дошла до исторического максимума (почти 68 лет для мужчин и 78 – для женщин).

Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, сократилось на 48%, зарегистрированного – на 40%.

В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова обратила внимание, что продолжительность жизни россиян с 2000 года выросла почти на восемь лет. Материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза.

Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Она подтвердила, что потребление алкоголя и табака сократилось на четверть.