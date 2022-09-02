В Москве за сутки выявили 6 205 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве выявили 6 205 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовались 282 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 6 918 человек, умерли 32 пациента.

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 042 552 случая COVID-19, побороть болезнь удалось 2 815 479 жителям Москвы. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 215 пациентов.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время связано с переходом в благоприятный для распространения вируса сезон. По словам эксперта, риски заражения в настоящее время высокие. Крючков призвал принять необходимые противоэпидемические меры для недопущения высоких пиков заболеваемости.