Эвакуацию на побережье США объявили из-за урагана

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На всем побережье американского штата Южная Каролина объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".

Как заявил губернатор штата Генри Макмастер, эвакуация начнется в 12:00 понедельника, 2 сентября. По данным RT, она коснется 830 тысяч человек.

Отмечается, что будут закрыты все государственные учреждения. Ранее стало известно, что "Дориан" достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Указывается, что ураган может обрушиться на побережье Джорджии и Южной Каролины на следующей неделе.

Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).