Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории

Ураган "Дориан", надвигающийся на Соединенные Штаты, достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает "Интерфакс".
Отмечается, что устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 километров в час.
Пятый уровень шкалы Саффира-Симпсона означает, что стихия может нанести значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, в связи с чем необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий. По прогнозам синоптиков, к побережью Флориды "Дориан" приблизится вечером 2 сентября.
Президент США Дональд Трамп призвал жителей Флориды, Джорджии, Алабамы, а также Южной и Северной Каролины проявить бдительность.
"Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" – написал американский лидер у себя в Twitter.
Ранее из-за приближения урагана "Дориан" Трамп отменил визит в Польшу. Там глава Белого дома намеревался принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а затем провести переговоры с польскими властями. Штаты на мероприятии в итоге представил вице-президент Майкл Пенс.
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