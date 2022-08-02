Столичная бортпроводница раскритиковала региональные аэропорты

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Столичная бортпроводница Елизавета Терещенко раскритиковала региональные аэропорты России, сообщает "Мослента".

По ее словам, разница между аэропортами в Москве и регионах удивляет. Она подчеркнула, что в маленьких городах вообще можно не понять, что это авиаузел, поскольку он выглядит как одноэтажный домик.

"Там люди даже пешком до самолета могут дойти. На фоне Москвы, где от одного терминала до другого ехать минут 40, это бывает даже забавно наблюдать", – рассказала стюардесса.

Терещенко отметила, что из любой точки мира ей всегда приятно возвращаться в Москву.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах.

Крупник отметил, что часто получает сообщения от граждан, которые указывают на завышенные цены. В качестве примера депутат привел бутылку воды объемом 0,5 литра, стоимость которой в аэропорту может достигать 300 рублей. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.