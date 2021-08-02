Эндокринолог рассказала о продуктах, убивающих поджелудочную железу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты, которые негативно сказываются на работе поджелудочной железы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Павлова подчеркнула, что гибель поджелудочной и накопление жировой ткани может быть вызвано перееданием сладкого.
"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", – объяснила она.
Специалист отметила, что человек должен есть не раньше чем через три часа после предыдущего приема пищи. При этом голодать дольше пяти часов также не стоит, поскольку при таком длительном интервале активируется липопротеинлипаза (ЛПЛ).
"Она, как сторожевой пес, отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов", – заключила Павлова.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, что избавиться от жира поможет снижение калорийности суточного питания на 500–1 000 килокалорий от привычного рациона, а также ежедневные физические нагрузки продолжительностью не менее 30 минут.
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