Ученые выяснили, какие продукты снижают риск деменции

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Люди, которые ежедневно употребляют продукты с высоким содержанием флавоноидов, меньше подвержены риску снижения когнитивных функций. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Американской академии неврологии.

В рамках исследования 30 тысяч мужчин и 49,5 тысячи женщин в возрасте около 50 лет ежедневно на протяжении 20 лет заполняли анкеты с данными об их рационе и состоянии когнитивных способностей. В итоге выяснилось, что у тех, кто регулярно ел продукты с высоким содержанием флавоноидов, риск развития умственных проблем был на 20% ниже, чем у остальных.

Кроме того, если речь идет о фруктах и овощах желтого и оранжевого цветов, которые обычно содержат много флавоноидов, то риск ухудшения умственных показателей снижался на 38%. Также большое количество данных антиоксидантов содержится в яблоках и клубнике.

Ранее ученые выяснили, что употребление даже одного ломтика бекона в день увеличивает риск развития деменции на 44%. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные о здоровье около 500 тысяч человек.

При этом данный результат коснулся только тех, кто в принципе злоупотреблял мясной продукцией, к которой, помимо бекона, можно отнести различные колбасные и сосисочные изделия.

