Первую девушку-машиниста локомотива подготовили в колледже Москвы

14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первая девушка-машинист локомотива завершила профессиональную подготовку в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.
"Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку-машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием. Ранее эта профессия считалась сугубо мужской", – заявили в ведомстве.
Раньше девушка хотела стать художником и завершила специализированную школу. Интерес к поездам у нее появился после того, как она начала изучать реальные образцы для своих рисунков.
"Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась "мужской" профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о своем выборе", – объяснила Дорофеева.
Завершив обучение, Софья Дорофеева пройдет практику в Московской дирекции скоростного сообщения. С января 2021 года выпускница перейдет на работу в моторвагонное депо Лобня на Московской железной дороге (МЖД). Она будет работать помощником машиниста.
Ранее стало известно, что РЖД начали обучение женщин по специальности "помощник машиниста" с 13 июля текущего года. В программе компании-перевозчика по подготовке женщин-машинистов участвуют 36 человек.
"Москва сегодня": первая группа женщин – машинистов московского метро начала обучение
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