Первую девушку-машиниста локомотива подготовили в колледже Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая девушка-машинист локомотива завершила профессиональную подготовку в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

"Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку-машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием. Ранее эта профессия считалась сугубо мужской", – заявили в ведомстве.

Раньше девушка хотела стать художником и завершила специализированную школу. Интерес к поездам у нее появился после того, как она начала изучать реальные образцы для своих рисунков.

"Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась "мужской" профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о своем выборе", – объяснила Дорофеева.

Завершив обучение, Софья Дорофеева пройдет практику в Московской дирекции скоростного сообщения. С января 2021 года выпускница перейдет на работу в моторвагонное депо Лобня на Московской железной дороге (МЖД). Она будет работать помощником машиниста.

Ранее стало известно, что РЖД начали обучение женщин по специальности "помощник машиниста" с 13 июля текущего года. В программе компании-перевозчика по подготовке женщин-машинистов участвуют 36 человек.

