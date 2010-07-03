На ВДНХ пройдет встреча с известными блогерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Популярные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 3 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

Встреча состоится с 14:00 до 16:00 на площади Промышленности. В мероприятии примут участие Ника Вайпер (3,3 миллиона подписчиков), Андрей Глазунов (1,9), Никита Златоуст (1) и Люся Чеботина (1,1).

Вход на мероприятие будет свободным и без предварительной регистрации.

ВДНХ отмечает свое 80-летие. С 1 по 4 августа на территории выставки пройдет более 50 мероприятий.

На площади Промышленности будут показывать новую версию балета "Светлый ручей" в исполнении солистов Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко.

На арке Главного входа будут показывать 3D-проекционное шоу по мотивам истории ВДНХ.